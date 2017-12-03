Yalovalı gazi ve şehit aileleri, Fenerbahçe antrenmanını izledi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)- YALOVA Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği üyeleri Fenerbahçe’nin antrenmanını izlemek üzere Can Bartu Tesisleri\'ne gitti. Samandıra’ya giden ekibi Yalova’dan, Belediye Başkanı Vefa Salman uğurladı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde kentimize gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yapmış olduğumuz görüşmede gazi ve şehit yakınlarımızın takımın antrenmanını izlemesi ile ilgili talebimizi ilettik, kendileri de olumlu karşıladı. Yalova Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyelerinden oluşan sarı-lacivert renklere gönül veren Fenerbahçe taraftarlarını takımın antrenmanını izlemek üzere Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ne yolcu ettik. Bizlere bu imkanı veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'a bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. En yakın zamanda Fenerbahçe Spor Kulübümüzün teknik heyet ve takım oyuncularımızı cennet kentimiz Yalova’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımı belirtmek istiyorum” dedi.

Yalova Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği antrenman öncesi teknik heyet ve takım oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kaleme aldığı ‘Yaptıklarım Yazdıklarım’ kitabı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a takdim edildi. Başkan Salman’ın selamını tüm takıma ileten heyet, kendilerini Yalova’ya davet etti.

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