Yalova’da zafer bayramı coşkusu

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA) - YALOVA’da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören; Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, CHP Milletvekili Muharrem İnce, Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ve Yalova\'nın CHP\'li Belediye Başkanı Vefa Salman’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Vali Yılmaz, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Öğretmen Yarbay Hayrullah Şahin yaptı. Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 95’inci yılının kutlandığını söyleyen Yarbay Şahin şöyle dedi:

“Afyonkarahisar, Dumlupınar Meydan Muharebesi ve onun son safhası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasını oluşturur. Türk ulusunun gerçekleştirdiği bu kesin sonuçlu ve dünya tarihine de yeni bir yön veren bu zaferin eşine az rastlanır. Osmanlı Devleti’ni paylaşma gayretinde olan Batılı devletler, bu savaşı dünya sonunda yakalamış ve ülkeyi yönetenlerin de aczinden yararlanarak Sevr Anlaşması’yla hedeflerine ulaşmak istemişlerdir. Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak işgal devletlerine karşı başlatmış olduğu ulusal bağımsızlık savaşı, 30 Ağustos 1922 günü dünyanın en güçlü devletleri tarafından desteklenen işgalci Yunan ordusuna karşı kazanılmış Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle amacına ulaşmıştır.”

Vatandaşların ilgi gösterdiği kutlama törenleri, konuşmanın ardından askeri birliklerrin tören geçişi yapıp folklor gösterisi ile sona erdi.

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