Yalova'da yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2B uygulamasında Hazine adına tescil edilmesi gereken bazı parsellerin, özel şahıslar adına tescil edilmesi nedeniyle, 5’i kamu görevlisi, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; Yalova Kadastro Müdürlüğü ve Yalova Tapu Müdürlüğü\'ne operasyon düzenledi. Orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili 2B uygulamasında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda, Kadastro\'dan 4, Tapu\'dan 1 kamu görevlisi ile 5 sivil gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ilimiz Çınarcık ilçesinde 6831 Orman Kanunu\'nun 2-B maddesi uygulaması kapsamında, orman dışına çıkarılarak hazine adına tescili edilmesi gereken bazı parsellerin, yolsuz olarak özel şahıslar adına tescil edildiğinin tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturmada, Yalova Kadastro Müdürlüğü\'nden 4 kamu görevlisi ile Yalova Tapu Müdürlüğü\'nden 1 kamu görevlisi ve 5 sivil vatandaş, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış olup, soruşturmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.\"