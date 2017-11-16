Yalova'da yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da yolcu minibüsünün kontrolden çıkarak üst geçit ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 yolcu öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Altınova-Yalova arasında sefer yapan 42 yaşındoaki O.Y. yönetimindeki 77 EK 558 plakalı minibüsün direksiyon kontrolünü yitirince araç üst geçidin ayağına çarptı. Kazada, minibüsün ön koltuğunda oturan 58 yaşındaki Ali Rıza Butev, araçta sıkışarak kaza yerinde öldü, sürücü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı

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