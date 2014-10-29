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Yalova'da kaybolan öğrenciler kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Erikli Yaylası'nda kaybolan 52 öğrenciye ulaşıldı

29 Ekim 2014 01:16

Çınarcık ilçesinde, doğa yürüyüşü için çıktıkları ormanlık alanda kaybolan 52 lise öğrencisi ve üç öğretmen ile iki şoföre ulaşıldı.

İstanbul'dan iki otobüsle gelen Bostancı Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesinden 52 öğrenci ve 3 öğretmen, Teşvikiye beldesi yakınındaki Erikli Yaylası'na çıktı.

Yaylada otobüslerden inen grup, doğa yürüyüşüne başladı. Araçlardan epeyce uzaklaşıp şelaleye doğru ilerleyen öğrenci ve öğretmenler, yağmurun yağmaya başlaması ve havanın kararması nedeniyle yollarını kaybettiklerini fark edince telefonla jandarmadan yardım istedi.
     
Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, konumlarını tespit ettikleri gruba bir süre sonra arazi araçlarıyla ulaştı ve onların otobüslerine kadar yürümesine yardımcı oldu.
     
Otobüslerine bindirilip belde meydanına getirilecek öğrenci ve öğretmenler, sağlık kontrolleri sonrası İstanbul'a hareket edecek.
     
Teşvikiye Belediye Başkanı Ahmet Meydan, öğrencilerin yanında olduğunu ve Balıkhane mevkisine doğru yürüdüklerini söyledi.
     
Onlarla bir süre sonra belde meydanına geleceklerini belirten Meydan, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sağlık durumları gayet iyi. Herhangi bir sıkıntı yok" diye konuştu.

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