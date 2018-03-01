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Yalova'da silah kaçakçılığı operasyonuna 2 tutuklama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

01 Mart 2018 18:31

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan 4 kişiden 2\'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kent merkezi ile Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 tabanca, 1 susturucu, 1 pointer, 2 av tüfeği, 1 kılıç ve 640 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ö.F.A ve S.Y. tutuklanırken, H.A. ve M.B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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