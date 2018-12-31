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Yalova'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

31 Aralık 2018 19:23

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da jandarmanın sahte içki üreterek piyasaya sürenlere yönelik operasyonunda, çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri,
yılbaşı öncesi merkez ile ilçelerde bazı kişilerin ev ve iş yerlerinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. 4 ayrı adrese yapılan operasyonda 420 litre sahte rakı, 320 litre şarap, 125 litre sahte viski ve 750 şişe kaçak içki ele geçirildi. Sahte ve kaçak içkilerle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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