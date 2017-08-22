Yalova’da sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Yalova’da, özellikle araçların geçiş güzergâhındaki çukurlarda kalan yollar su ile dolunca sürücüler zor durumda kaldı. Şehir merkezindeki Cumhuriyet, Gazipaşa, İstanbul, Mimar Sinan ve Fatih Caddesi’nde de biriken sular nedeniyle yayalar yürümekte, sürücüler ise araçları ile ilerlemede güçlük çekti. Ana arterlerdeki trafik akışında bu nedenle sıkışıklık meydana geldi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İtfaiyesi de yağışla ilgili çalışma yürüttü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar sığınacak yer aradı. Bazı kişiler kendilerini alışveriş mağazalarına atarken bazıları da bankaların ATM’leri saçaklarına sığındı.

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