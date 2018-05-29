Yalova'da, sağanak mağduru üreticilere ziyaret

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, yağmur sırasında ürünü zarar gören üreticileri ziyaret etti.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Suat Parıldar, pazar günü sağanak nedeniyle ekili ürünü zarar gören üreticiyi ziyaret etti. Parıldar, selin zarar verdiği merkez Kazımiye, Kirazlı, Safran ve Hacımehmet köyleri ile Çiftlikköy, Sultaniye, 500 Evler mahalleleri ve Altınova merkezde incelemelerde bulundu, üreticiye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Parıldar, ayrıca zarar tespit çalışmalarının da sürdüğünü, bu doğrultuda il ve ilçe müdürlüklerinin afete maruz kalan alanları dolaştıklarını ifade etti.

İlk gün yapılan ön tespitlerde, il genelinde 65 civarında üreticinin su taşkınlarından zarar gördüğü belirlendi. Tespitler tamamlandığında hazırlanacak olan hasar tespit raporu, Bakanlığa gönderilecek.

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