Yalova'da Özge Ulusoy'a yoğun ilgi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da, güzellik ve sağlıklı yaşam merkezinin açılış törenine katılan manken Özge Ulusoy\'a ilgi büyük oldu.

İşletmeciliğini, Aslı Şimşek’in yaptığı güzellik ve sağlıklı yaşam merkezi Yalova\'da manken Özge Ulusoy\'un da katıldığı tören ile hizmete girdi. Açılış törenine, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Belediye Başkan Vekili Jülide Güner, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, CHP Yalova Merkez İlçe Başkanı Ertan Şener, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ile çok sayıda davetli katıldı. Merkezin açılış kurdelesini ise protokol mensuplarıyla birlikte manken Özge Ulusoy kesti.

Açılış töreninde, Özge Ulusoy ile fotoğraf çektirmek isteyen davetliler, adeta birbirleriyle yarıştı. Ulusoy, gördüğü ilgi karşısında çok duygulandığını söyledi.

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