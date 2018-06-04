Yalova'da mülteci trans kadın saldırıya uğradı

Yalova’da yaşayan mülteci trans kadın Ayda, ve sevgilisi kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından Ayda hastaneye kaldırıldı.

KaosGL.org'da yer alan habere göre, saldırının ardından Ayda ile dayanışmak için sosyal medya hesapları açıldı ve kampanya çağrısı yapıldı. Twitter’da “My Name Is Ayda” sayfasından paylaşılan bilgilere göre yaşananlar şöyla aktarıldı:

“Kendi ülkesindeki transfobiden kaçıp sığındığı Türkiye'de de yine transfobik şiddet eylemlerine maruz kaldı."

“Bu Yalova'da sığınmacı LGBTİ'lere yapılan ilk saldırı da değil üstelik. Daha önce yaşananlara hep sessiz kalındı.”

Yalova’dan LGBTİ+ ve mülteci hakları aktivisti Ramtin Zigorat, Ayda’ya karakolda ve hastanede eşlik etti. KaosGL.org’a konuşan Zigorat, şu ifadeleri kullandı:

“Ayda evine giderken sevgilisi ile saldırıya uğruyor. Mahallede yedi sekiz kişi toplanmış. Alkışlayarak ‘şerefsizler’ diye bağırıyorlar. Ardından bir kişi bıçakla üzerlerine koşuyor. ‘Polisi arıyorum’ diye bağırdıklarında bu sefer 10 kişi darp ediyor. Taş, yumruk ve tokatlarla darp ediliyor. Her geçen an kalabalık artıyor ve çok kalabalıklaşıyorlar. Oradan geçen iki polisi görünce polise bağırıyorlar. Polis Ayda ve sevgilisini oradan çıkartıp mağazaya sokuyor. Ardından jandarma geliyor. Hastane ve karakol sürecinde Ayda’ya eşlik ettik. Karakolda tutulan tutanakları bize teslim etmediler. Tekrardan bugün emniyete gittik. Darp edenlerin bir kısmının yakalandığını söylediler. Son bir iki haftada bu dördüncü saldırıydı. Daha önce yine Ayda’ya bir kişi saldırmıştı. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Eşcinsel bir arkadaşımız da gece marketten geri dönerken ‘seni öldüreceğim’ diyen bir kişinin saldırısına uğradı. Ertesi gün aynı kişi ‘ben sana demedim mi seni Yalova’da öldüreceğim diye’ saldırdı. Arkadaşımız bir kafeye girerek canını zor kurtardı. Hakkında suç duyurusunda bulunduk.”

Bu ilk değil

Ayda ile dayanışmak için sayfayı kuranlardan Yalova’dan N. de, Ayda’nın yaşadıklarını ve dayanışma çağrılarını anlattı:

“Ayda ve sevgilisi yaşadıkları eve girmeye çalıştıkları sırada kalabalık bir grup erkeğin saldırısına uğruyor. Bu ilk de değil ancak bu sefer çok fazla sayıda kişi darp ediyor. Polis ve ardından jandarma olay yerine gelip Ayda ve sevgilisini saldırı olan yerden uzaklaştırıyor.

“Çok açık bir şekilde bir linç girişimi var ortada. Daha önceki sözlü ve fiziksel saldırılarda karakola gittiklerinde ‘delil yok’ denildiği için bu sefer Ayda’nın sevgilisi saldırı sırasında video çekiyor.

“Ayda tutanak istediğinde tutanak kendisine verilmiyor. Saldırının ardından Ayda üç gün İstanbul’da hastanede tedavi gördü. Vücudunda hâlâ saldırının izleri var. Yanı sıra saldırı yaşadığı eve girmeye çalışırken gerçekleştiği için can güvenliğinden endişeli.”

Türkiye'de nefret suçları

Kaos GL Derneği, 2017 Yılında Türkiye’de Gerçekleşen Homofobi ve Transfobi Temelli Nefret Suçları Raporu’nu geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaştı.

Rapora göre nefret suçları daha çok kamusal alanlarda işleniyor, failler çoğunlukla iki kişiden fazla ve saldırılar görgü tanıklarının gözü önünde gerçekleşiyor.

Vakaların beşte üçünde failler iki veya daha fazla sayıda kişiden oluşuyordu. 117 olaydan 32’sinde failler üçten fazla kişiydi.

Rapora göre; mağdurların çoğu ailelerinden ve kolluk kuvvetlerinden ciddi biçimde korkuyorlardı. Mahkemelere veya diğer devlet aygıtlarına güvenmiyorlardı. Bu nedenle de kolluk kuvvetlerine veya mahkemelere son derece az sayıda olay ihbar edildi. 117 vakadan sadece 19’u polise bildirilirken sadece 7’si mahkemeye intikal etti. Sadece 1 vakada polis olayı nefret suçu olarak değerlendirdi.