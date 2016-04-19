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Yalova'da müdür yardımcısı 3 öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan müdür yardımcısı bir süre sonra görevinden alınmıştı

19 Nisan 2016 22:17

Yalova'nın Altınova ilçesinde, 3 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir lisenin müdür yardımcısı tutuklandı.

Habertürk’te yer alan habere göre, ilçedeki bir lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Y.Y'nin, M.K, D.A. ve D.K. adlı kız öğrencilere farklı zamanlarda sözlü ve fiziki olarak cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden öğrencilerin velileri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına 2 Aralık 2015 tarihinde suç duyurusunda bulundu.

Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan Y.Y, bir süre sonra görevinden alınarak, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki bir okula tayin edildi. Y.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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