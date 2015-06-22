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Yalova'da Kürt işçilerin kaldığı eve saldırı iddiası

Olayda 6 kişi yaralandı

22 Haziran 2015 20:52

Yalova'da Kürt işçilerin evine, sayıları yüzü bulan bir grup tarafından saldırı yapıldığı iddia edildi. Kapıları kırarak evlere girdiği iddia edilen grup, silahla 6 kişiyi yaralarken gruptan tek bir kişi dahi gözaltına alınmadığı ifade edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 6 işçi Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi. 

Evrensel'de yer alan habere göre, Yalova Çiftliköy'e bağlı Sultaniye Mahallesi'nde, inşaatlarda çalışmak için kente gelen Kürt işçilerin evine dün gece saatlerinde sayıları 100 civarında olan ırkçı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. "Bu mahalleyi terk edin" diye tehditler savuran ırkçı grup, Kürt işçilerin evine ateş açtı. 15 Kürt işçinin yaşadığı evin kapılarını kırarak eve de giren ırkçıların saldırısında 6 işçi yaralandı. Polisin ise saldırganları sadece izlemekle yetindiği saldırıda, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 6 işçi Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenilirken, saldırının ardından gruptan tek bir kişinin gözaltına alınmaması dikkat çekti.

 

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