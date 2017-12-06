Yalova'da Kudüs tepkisi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da gönüllü sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması kararı alacağı iddiasına tepki gösterdi.

Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER), Merkez Camisi önünde basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Yalova İHH Başkanı Sabri Kan, “Her geçen gün İslam coğrafyası, küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevrilmektedir. Dün kendini muasır medeniyet olarak gören Avrupa\'nın merkezinde Bosna\'da yaşanan soykırım hafızalarımızda henüz taze iken, Suriye\'de her gün bir insanlık dramı yaşanırken, Arakan\'da naklen soykırımlarda masum çocuklar ve kadınlar katledilirken, ta Haçlı kardeşliğinden bu yana kan emici vampir silah tüccarlığı yapan batılıların hedefinde hep savunmasız Müslümanlar olmuştur. Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, bir yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır. Şimdi de hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta; terör devleti olarak tescillenen İsrail ve siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüsümüzü işgalci İsraillilerin siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretine girişilmiştir” dedi.

İslam ülkelerini yöneten liderlere seslenen Kan, “Neden hala katilinize aşıksınız? Suriye\'de oluk oluk Müslüman kanı akarken neden ABD\'nin, Rusya\'nın ve İsrail\'in kanatları altından politika yürütüyorsunuz? Ülkelerinizdeki iç çekişmelere saplanıp sömürgeci emperyalistlerin sizi piyon olarak kullanacakları günlerin sonu ne zaman gelecek? İlk kıblemiz Mescid-i Aksa\'da Hakkın daveti ezan susturulmaya çalışılırken; avluda savunmasız erkek ve kadın kardeşlerimiz şehit edilirken, bu zulmü dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması, güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur. Filistin\'de, Suriye\'de, Irak\'ta, Afganistan\'da, Moro\'da, Cezayir\'de, Doğu Türkistan\'da, Etiyopya\'da, Bosna\'da, Arakan\'da yaşanan kıyımlar ortada iken, \'terör\' ve \'İslam\' kelimelerinin aynı cümlede zikredilmesinin vahşi ve saldırgan bir medeniyetin algı operasyonu olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz asla zalimlerden olmayacağız. Hakkı haykırıp, zalimin tam karşısında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



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