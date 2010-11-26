-YALOVA'DA KORKUNÇ CİNAYET YALOVA (A.A) - 25.11.2010 - Yalova'nın Altınova ilçesindeki ormanlık alanda başı ve bacakları kesik vaziyette bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Soğuksu mevkisinde bulunan ormanlık alanda bir valizin yanındaki poşetin içerisinde insan başı ve bacakları olduğunu gören vatandaşlar Altınova İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 40-45 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin başının ve bacaklarının vücudundan ayrılarak bir poşetin içerisine valizin yanına konulduğunu belirledi. Valizin içerisinde cesedin diğer bölümünün olduğu tespit edildi. Valizin üzerinde Bursa'daki bir adresin yazılı olduğu, güvenlik güçlerinin de buradan yola çıkarak cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalıştıkları öğrenildi. Bu arada, cesedin Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.