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Yalova’da kız kaçırma husumeti cinayetle bitti

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova İlçesi’nde, 37 yaşındaki M

19 Eylül 2017 16:19

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Altınova İlçesi’nde, 37 yaşındaki M.Y., aralarında kız kaçırma konusunda husumet bulunan 33 yaşındaki Coşkun Gezen\'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Jandarma, kaçan M.Y.\'yi arıyor.
Olay Altınova\'nın Tersaneler Bölgesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında kız kaçırma konusunda husumet bulunan M.Y. ile Coşkun Gezen arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmanın sonunda M.Y., Coşkun Gezen’i tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. Çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servisi ile Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun Gezen yaşamını yitirdi. Jandarma, cinayet şüphelisi M.Y.’nin yakalanabilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı.

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