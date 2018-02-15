Yalova'da kavgaya müdahale eden polis vuruldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Devlet Hastanesi\'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken yüzünden vurulan polis memuru Hacı Eroğlu (46), yaralandı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yalova Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Acil servis önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, polis memuru Hacı Eroğlu\'nun yüzüne isabet etti. Elmacık kemiğini sıyıran kurşun ile yaralanan Eroğlu, aynı hastanede tedaviye alındı.

Olayla ilgili tabancayı ateşlediği belirlenen Sadık Güngör ile birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı.