Yalova'da 'hapishane' konseptli kafe

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da hizmete giren \'hapishane\' konseptli kafeye gençler yoğun ilgi gösteriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, mahkûm kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor.

Rüstempaşa Mahallesi Barış Sokak\'ta yaklaşık 1 ay önce hizmet vermeye başlayan 4 katlı, \'hapishane\' konseptli Haft Coffee\'ye, gençler ilgi gösteriyor. Kafede garsonlar gardiyan ve mahkûm kıyafetleriyle hizmet veriyor. İçerisinde hücrenin de olduğu kafeye gelen müşteriler, \'mahkûm\' kıyafetleri giyerek istediği bölümde fotoğraf da çektirebiliyor. Müşterilerin çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca kafenin popülaritesi de arttı. İşletme, kısa sürede ilk franchising\'i Bursa Görükle\'ye verdi.

Konseptle ilgili bilgi veren işletme ortağı Canhür Aktuğlu, \"Haft, kelime anlamı olarak \'tutuklu\' demek. Almanca kökenli bir kelimedir. Bizim buradaki hikâyemiz de bunun üzerine kuruludur. Kahve satıyoruz fakat kahveden daha çok duygu, daha çok bir hikâye satma peşindeyiz. Bunu da kısa sürede çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Türkiye\'nin ilk hapishane temalı dükkânıyız belki de dünyada tek. Bu konsepti düşünürken orta vadedeki hedefimiz dünyaya açılmak, uzun vadedeki hedefimiz ise kahve sektöründe bir dünya markası olmaktı. Henüz 1 aydır açık olmamıza rağmen ilk franchising\'imizi Bursa\'ya verdik. Bu da kısa sürede büyük bir başarıdır. Sanırım buradaki en büyük etken, sosyal medyanın kendiliğinden işliyor olması. Sosyal medya sayesinde inanılmaz büyük kitlelere ulaştık ve müşterilerimizin paylaşımlarında da çok yaratıcı kareler ortaya çıkıyor\" dedi.

\'BİR HİKÂYE SATIN ALMIŞ OLUYORLAR\'

Haft\'ı diğer kafelerden ayıran en büyük özelliğin konsept olduğunu söyleyen Aktuğlu, işletmedeki dekorasyonda konsepte sadık kaldıklarını söyledi. Aktuğlu, şöyle konuştu:

\"Konsept gereği temamız hapishane olduğu için buraya bir de hücre yaptık. Burada oluşturduğumuz köşede müşterilerimiz istediği tulumu seçip, giyinip, fotoğraflar çekiliyorlar. Sosyal medyada da bu şekilde paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylece burada kahve satın almanın yanında bir duygu, bir hikâye satın almış oluyorlar. Asansörümüz de bir sabıka duvarı şeklinde oluşturuldu. Depomuz yine aynı şekilde bir cezaevi hücresi gibi oluşturuldu. Dekorasyonda da kırılmış camlar kullanıldı. Garsonlarımız da yine mahkûmların giydiği tulum ve tişörtlerle hizmet veriyor. Detaylara kadar her şeyi düşündük ve bunlara daha ilaveler de yapıyoruz.\"

\'ÖZGÜRLÜK, SEVDİKLERİNLE VAKİT GEÇİREBİLMEKTİR\'

İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir ortam yaratma amacı içersinde olduklarını söyleyen Aktuğlu, \"Bir marka yaratmak amacıyla yola çıktık. Bu markamız, özgürlüklerimizin her gün giderek kısıtlandığı, hayallerimizin küçüldüğü, fikirlerimizin zihinlerimize hapsolmak zorunda kaldığı bir dünyada doğdu. Amacımız, cinsiyet ayrımı yapmadan, özgürlük arayan herkes için yeni bir kaçış noktası olmak. İnsanlara birkaç saatliğine de olsa kendisini özgür hissedebilecekleri bir alan sağlamak. Bizim için en büyük özgürlük, istediğin an bir fincan kahve eşliğinde sevdiklerinle vakit geçirebilmektir\" dedi.

Canhür Aktuğlu, hem yurt içi hem de yurt dışına açılabilmek için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Mahkûm kıyafetleri ile hizmet veren garsonlar ise müşterilerin kendileriyle fotoğraf çektirdiğini söyledi.



