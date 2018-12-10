Yalova'da genç çiftçilere büyükbaş dağıtımı yapıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2018 yılı 30 bin TL hibe destekli \'Genç Çiftçi\' projeleri kapsamında Büyükbaş Hayvancılık Projesi’nden yararlanmaya hak kazanan 60 genç çiftçiden 18’ine 540 bin TL değerinde 90 adet damızlık düveleri kurayla teslim etti.

Belediye Mezbahanesi’ndeki dağıtım törenine Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Necdet Tuncer, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Kulaber, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Talaybay ve İl/İlçe Genç Çiftçi Proje Yürütme Ekibi ile projeden yararlanmaya hak kazanan genç çiftçiler katıldı.

Proje kapsamında Termal’den 6 çiftçiye 30, Altınova’dan 9 çiftçiye 45 ve Armutlu’dan 3 çiftçiye 15 adet olmak üzere toplam 90 adet damızlık düvenin dağıtımı, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ile İl Müdürü Suat Parıldar\'ın gözetiminde çiftçilerin çektikleri kurayla yapıldı. 2018 Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvancılık Projesi kapsamında hayvanlarını almayan 42 genç çiftçiye ise her birine 5\'er adet olmak üzere toplam 210 adet büyükbaş hayvanları önümüzdeki günlerde dağıtılacak.

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