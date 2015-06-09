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Yalova'da eğitim uçağı düştü

Yalova’da askeri eğitim uçağının düştü, 2 kişi hafif yaralandı

09 Haziran 2015 20:43

Yalova Hava Meydan Komutanlığından havalanan bir eğitim uçağının arızalanarak, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde kivi bahçesine düştüğü, pilotların paraşütle atlayarak kurtulduğu bildirildi.

Yalova’da askeri eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

DHA ve CİHAN'da yer alan habere göre, Taşköprü Hava Meydan Komutanlığı’nda eğitim uçuşu yapan bir uçak düştü. Uçağın iniş esnasında düştüğü, iki kişinin yaralandığı belirtildi. Olayla alakalı açıklama yapılmazken, jandarma komutanlık çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Düşen uçağın enkazını kaldırmak için askeriyeye vinç getirilirken, yaralanan S.A. (28) ve A.M.Ö. (19) isimli iki askeri personelin Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildiği öğrenildi.    

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