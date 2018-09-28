Yalova'da deniz çekildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da deniz yaklaşık 10 metre çekildi, kayıklar karaya oturdu. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, denizin çekilmesinin Türkiye\'ye hızla yaklaşan \'Kırbaç Kasırgası\'ndan kaynaklandığını söyledi. Dr. Gündoğdu, durumun deprem habercisi olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Yalova kıyısında denizin yaklaşık 10 metre çekilmesi ile kayalıklardaki yosunlar ortaya çıktı. Safran Deresi\'nin denize döküldüğü noktada da bazı kayıkların karaya oturduğu görüldü. Bazı vatandaşlar denizin çekildiği bölgeye giderek sahili inceledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, deniz çekilmesinin Ege kıyılarını etkilemesi beklenen \'Kırbaç Kasırgası\'ndan kaynaklandığını söyledi. Dr. Gündoğdu, \"Denizin çekilmesi rüzgarın değişimi ve atmosferik koşullar nedeniyle oluyor. Bu çekilme şu an sadece Yalova\'da değil, tüm Marmara Denizi\'nde gerçekleşiyor. Marmara Denizi\'nde birçok yerde farklı boyutlarda çekilmeler meydana geliyor. Bunun nedeni de Türkiye\'ye hızla yaklayan Kırbaç Kasırgası. Kasırga 5\'inci evreye girdi. Bunun etkisiyle çekilmeler oluyor. Yaşanan bu gelişmeye \'depremin habercisi\' demek doğru değil. Çekilme, ani gelişen bu atmosferik koşul nedeniyle gerçekleşiyor\" dedi.



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