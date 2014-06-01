Yalova'da CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP ise yüzde 47.5'ini aldı

Seçimlerin tekrarlandığı Yalova'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP, ise yüzde 47.5'ini aldı.

Yalova'da şu ana kadar sandıkların yüzde 94'ü açıldı.

İşte ilk sonuçlar:

Toplam Sandık : 245



Toplam Seçmen : 75813



Açılan Sandık : 232



Açılan Sandık Oranı : % 94.69



Kullanılan Oy : 58689



Geçerli Oy : 57836





Parti adı - aldığı oy - oranı %

DSP 1 0.001

DYP 1 0.001



BBP 13 0.022



AK PARTİ 27506 47.558



DP 15 0.025



MP 1 0.001



SP 25 0.043



HAK-PAR 0 0.000



LDP 0 0.000



BTP 2 0.003



İP 0 0.000



HDP 662 1.144



CHP 27712 47.914



HEPAR 0 0.000



MHP 792 1.369

30 Mart seçimlerindeki sonuçlar

30 Mart seçimlerinde, CHP adayı Vefa Salman 27,229 oy ile tüm oyların yüzde 43,42’sini almıştı.

AKP’nin adayı Yakup Bilgin Koçal ise 27,223 oy ile 43,41’ini almıştı.

İlde 30 Mart seçimlerine katılım oranı yüzde 85,62 olarak açıklanmıştı. Toplam kullanılan oy 64,902 , toplam geçerli ise oy 62,717 olarak açıklanmıştı.