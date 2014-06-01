Yalova'da CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP ise yüzde 47.5'ini aldı

Seçimlerin tekrarlandığı Yalova'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP, ise yüzde 47.5'ini aldı.
Yalova'da şu ana kadar sandıkların yüzde 94'ü açıldı.
İşte ilk sonuçlar:
Toplam Sandık : 245
Toplam Seçmen : 75813
Açılan Sandık : 232
Açılan Sandık Oranı : % 94.69
Kullanılan Oy : 58689
Geçerli Oy : 57836
Parti adı - aldığı oy - oranı %
DSP 1 0.001
DYP 1 0.001
BBP 13 0.022
AK PARTİ 27506 47.558
DP 15 0.025
MP 1 0.001
SP 25 0.043
HAK-PAR 0 0.000
LDP 0 0.000
BTP 2 0.003
İP 0 0.000
HDP 662 1.144
CHP 27712 47.914
HEPAR 0 0.000
MHP 792 1.369
30 Mart seçimlerindeki sonuçlar
30 Mart seçimlerinde, CHP adayı Vefa Salman 27,229 oy ile tüm oyların yüzde 43,42’sini almıştı.
AKP’nin adayı Yakup Bilgin Koçal ise 27,223 oy ile 43,41’ini almıştı.
İlde 30 Mart seçimlerine katılım oranı yüzde 85,62 olarak açıklanmıştı. Toplam kullanılan oy 64,902 , toplam geçerli ise oy 62,717 olarak açıklanmıştı.