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Yalova'da CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP ise yüzde 47.5'ini aldı

Yalova'da yenilenen yerel seçimlerin ilk sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre CHP önde

01 Haziran 2014 23:06

Seçimlerin tekrarlandığı Yalova'da resmi olmayan ilk sonuçlara göre CHP oyların yüzde 47.9'unu, AKP, ise yüzde 47.5'ini aldı.

Yalova'da şu ana kadar sandıkların yüzde 94'ü açıldı.

 

İşte ilk sonuçlar:

 

Toplam Sandık       :        245
      
Toplam Seçmen       :      75813
      
Açılan Sandık       :        232
      
Açılan Sandık Oranı :    % 94.69
      
Kullanılan Oy       :      58689
      
Geçerli Oy          :      57836
     

      
Parti adı - aldığı oy - oranı %

 

DSP                      1       0.001

DYP                      1      0.001
      
BBP                     13      0.022
      
AK PARTİ             27506   47.558
      
DP                      15    0.025
      
MP                       1    0.001
      
SP                      25    0.043
      
HAK-PAR                  0    0.000
      
LDP                      0    0.000
      
BTP                      2    0.003
      
İP                       0    0.000
      
HDP                    662    1.144
      
CHP                  27712   47.914
      
HEPAR                    0    0.000
      
MHP                    792    1.369

 

30 Mart seçimlerindeki sonuçlar

 

30 Mart seçimlerinde, CHP adayı Vefa Salman 27,229 oy ile tüm oyların yüzde 43,42’sini almıştı.

AKP’nin adayı Yakup Bilgin Koçal ise 27,223 oy ile 43,41’ini almıştı.

İlde 30 Mart seçimlerine katılım oranı yüzde 85,62 olarak açıklanmıştı. Toplam kullanılan oy 64,902 , toplam geçerli ise oy 62,717 olarak açıklanmıştı.

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