T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalova'da cemaate yönelik operasyon; 25 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, kimi iş adamları ve kamu görevlilerinin aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı

22 Mayıs 2016 02:27

Yalova'da, cemaate yönelik soruşturma kapsamında aralarında bazı iş adamları ve kamu görevlilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının cemaate yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte bazı adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda, kimi iş adamları ve kamu görevlilerinin aralarında bulunduğu 25 kişi, adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu kişilerden bazılarının, cemaatin Yalova'daki sorumlularından olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

gözaltıyalovacemaat operasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24