Yalova'da cemaate yönelik operasyon; 25 kişi gözaltına alındı

Yalova'da, cemaate yönelik soruşturma kapsamında aralarında bazı iş adamları ve kamu görevlilerinin bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının cemaate yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte bazı adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda, kimi iş adamları ve kamu görevlilerinin aralarında bulunduğu 25 kişi, adreslerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bu kişilerden bazılarının, cemaatin Yalova'daki sorumlularından olduğu öğrenildi.