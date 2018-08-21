Yalova'da acil servis acemi kasaplarla doldu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendisini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere koştu.

Kentte bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban kesmeye başlandı. Kesim sırasında 23 kişi kendisini yaraladı. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, Yalova Devlet Hastanesi\'nin yolunu tuttu.

\'HAMAMA GİREN TERLER\'

Özel araçları veya ambulanslarla hastaneye ulaşan acemi kasaplar yoğunluğa neden olurken, yaralıların çoğu ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kurban keserken kendisini yaralayan Ömer Faruk Kurt, gazetecilerin kazayla ilgili sorusuna espriyle yanıt verdi. Kurt, \"Eti doğrayan arkadaş bıçağı kaçırdı. Olur böyle şeyler. Hamama giren terler\" dedi.

Yalova Devlet Hastanesi\'nden yapılan açıklamada, Plastik Cerrahi Birimi\'nin her ihtimale karşı açık olduğu bildirildi.



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