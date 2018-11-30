Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem

Yalova Çınarcık merkezli 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 05:36'da meydana gelen sarsıntı Marmara Bölgesi'nde hissedildi. Sarsıntının beknenen büyük İstanbul depremi açısından ne ifade ettiğini, İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz değerlendirdi.

NTV'nin haberine göre Yalova Çınarcık merkezli meydana gelen depremi Kandilli 4,3, AFAD 4,1, Avrupa Sismoloji Birliği 4,0 olarak açıkladı. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen depremin Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildiği öğrenildi.

İlk bilgilere göre hasara neden olmadı.

"Yıkıcı bir deprem değil"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, depremin ardından NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu.



Hem deniz içerisinde hem de karadaki Kuzey Anadolu fayının güney koluyla bağlantılı ya da paralel fayların varlığının bilindiğini belirten Tüysüz, “Bu deprem yıkıcı değil ama yüzeye yakın olması nedeniyle geniş alanda hissedilmesi normaldir. Şu an için telaş edilecek bir durum söz konusu değil ama izlemek gerekiyor” dedi.

Beklenen İstanbul depremini etkiler mi?

Tüysüz, yaşanan sarsıntının beklenen İstanbul depremi açısından ne anlama geldiğini ve daha büyük bir deprem beklentisi olup olmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“İstanbul için beklediğimiz fay, şu anda olan depremin oldukça kuzeyinde. Beklenen büyük İstanbul depremini yaratacak fay üzerinde etki yaratacak bir faydan bahsetmiyoruz. . Ama önemli olan depreme hazırlıklı olmak. Maalesef ne toplum ne ülke olarak hazırlıklarımızın tamam olmadığı en yetkili ağızlar tarafından ifade edilmekte. Deprem herhangi bir zamanda herhangi bir anda olabilir. Marmara Denizi ve Bingöl’de deprem beklentisi vardır ve zamanı sürpriz olmaz.”



Tüysüz Yalova Çınarcık’taki sarsıntının Bursa ve ilçeleri, Tekirdağ civarı ve bir miktar da İznik’te hissedilmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün açıklaması şu şekilde:

"30 Kasım 2018 tarihinde Esenköy-Çınarcık-Yalova merkez üstünde yerel saat ile 05:36’da aletsel büyüklüğü 4.3 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 7 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa illlerinde hissedilmiştir. Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ') nun kısmen de Batı Anadolu Açılma Rejiminin etkisi altındadır. İl Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir"

"Depreme dayanıklı olarak binalar en güvenli tercih"

"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi’nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı-Güney Doğu gidişlidir. Tarihsel dönemde bölgede Marmara Denizi içerisinde KAFZ’nun kollarının geçtiği hatlar boyunca depremler etkili olmuştu. Ayrıca Yalova ili sınırları içinde ve çevresinde çok sayıda deprem meydana gelmiştir.

Aletsel Dönemde il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri 5.0-5.9 arasındadır. Büyüklüğü 6.0 olan depremler, genelde Marmara Denizi’nde ve komşu il sınırları içerisinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 18 km. uzaklıkta olan 1963 Adalar (İstanbul)-Marmara Denizi depremidir.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"