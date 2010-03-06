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Yalova'da 35 adet G3 mermisi bulundu

Yalova'da, altyapı çalışmaları kapsamında yapılan kazı sırasında, 35 adet G3 piyade tüfeği mermisi bulundu.

06 Mart 2010 02:00

T24 - Yalova'da, altyapı çalışmaları kapsamında yapılan kazı sırasında, 35 adet G3 piyade tüfeği mermisi bulundu.

Yalova Belediyesi ekipleri tarafından Yalı Caddesi'nde yürütülen kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında, 1.5 metre derinlikte G3 piyade tüfeğine ait 35 mermi bulundu.

Mermileri bulan işçiler, durumu Yalova Emniyeti Müdürlüğü'ne bildirdi.

Polis ekipleri, mermilerin bulunduğu yerde inceleme yaptı. Ekipler, incelemek üzere mermileri emniyete götürdü.

Yetkililer, çürümeye yüz tutan mermilerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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