Yalova’da 2 günde 100'e yakın yağmur suyu ızgarası çalındı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da rögar kapağı ve yağmur suyu ızgarası hırsızlığı arttı. Hırsızlar, son iki günde Yalova’da 100’e yakın yağmur suyu ızgarasını çaldı.

Yalova’da her mahalle ve sokakta yer alan yağmur suyu ızgaraları, hırsızlar tarafından çalınmaya başladı. Daha çok Elmalık ve Termal yolu güzergahını mesken tutan hırsızlar, bu bölgede yaklaşık 100 yağmur suyu ızgarasını çaldı. Pik döküm malzemeden üretilen yağmur suyu ızgaraları hurda niyetine satılabiliyor. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, kentimizi mesken tutan kötü niyetli kişilerin, son iki günde 100’e yakın yağmur suyu ızgarasını çaldığını belirterek şöyle dedi:

\"Bu konudaki mağduriyeti İl Emniyet Müdürlüğümüz ile de paylaştık. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bu tarz bir olaya şahit olmaları halinde konuyu ivedilikle 155 Polis ya da 153 Zabıta’yı arayarak bizleri bilgilendirmeleridir. Ekiplerimiz, çalınan kapakların herhangi bir kaza yaşanmadan yerlerine konulması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.”

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