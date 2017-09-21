Yalova’da 12 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 6 ilde geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden adliyeye sevk edilen 12’si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz hafta yürütülen soruşturma kapsamında Yalova merkez olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ’da örgütle irtibatlı oldukları, finans desteği sağladıkları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 24 kişi bu kapsamda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 12’si Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, 12 kişinin ise sorgusunun devam ettiği, 3 firari şüpheli ile ilgili arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.