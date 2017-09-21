T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalova’da 12 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 6 ilde geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden adliyeye sevk edilen 12’si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

21 Eylül 2017 20:39

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 6 ilde geçen hafta yapılan operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheliden adliyeye sevk edilen 12’si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca geçtiğimiz hafta yürütülen soruşturma kapsamında Yalova merkez olmak üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ’da örgütle irtibatlı oldukları, finans desteği sağladıkları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 24 kişi bu kapsamda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 12’si Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan, 12 kişinin ise sorgusunun devam ettiği, 3 firari şüpheli ile ilgili arama ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süheyla GÖZDERELİLERYALOVA DHA YALOVAYalova Cumhuriyet BaşsavcılığıncaYalovaSamsun AnkaraTekirdağdaByLockEmniyettekiYalova Adliyesine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24