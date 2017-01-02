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Yalova ve Bursa'da 'Reina saldırganı' alarmı

Saldırganın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı

02 Ocak 2017 20:02

İstanbul'da gece kulübü Reina'ya yönelik olarak düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren saldırgana benzeyen bir kişinin Yalova'da deniz otobüsünden indikten sonra otostop yaparak bir otomobile bindiği ihbarı, polisi harekete geçirdi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre; Reina’da 39 kişinin ölümü 65 kişinin yaralanması ile sonuçlanan katliamı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için Yalova ve Bursa’da da güvenlik önlemleri arttırıldı. Saldırganın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine vatandaşlardan da ihbarlar gelmeye başladı.

Yalova’da, bugün öğleden sonra teröriste benzeyen bir kişinin İstanbul'dan deniz otobüsünden yaya olarak indikten sonra otostop yaparak Bursa plakalı bir otomobile bindiği ihbarı üzerine polis alarma geçti. Telsizden yapılan anonslarla plakası bildirilen aracın durdurularak inceleme yapılması istendi.

Jandarma ve polis ekipleri şüphelinin bindiği iddia edilen otomobilin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

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