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Yalova valisinden cumhuriyet bayramı resepsiyonu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 94

30 Ekim 2017 00:31

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Valiliği tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıldönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.
Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve eşi Çelebi Yılmaz\'ın ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Yalova Belediye Başkan Vekili Jülide Güner, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, Yalova Üniversitesi Rektörü Güler Alkan, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, vali yardımcıları ve kaymakamlar, işadamları, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Misafirler Vali Yılmaz ve eşi Çelebi Yılmaz tarafından kapıda karşılandı. Vali Yılmaz, konukların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladığını belirtti. Resepsiyonda bir de cumhuriyet pastası kesildi. Pastayı Vali Tuğba Yılmaz alkışlar eşliğinde kesti.

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