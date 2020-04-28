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Yalova Valisi’nden memurlara talimat: Esnek çalışma dönemi resmen bitti, tam zamanlı olarak göreve dönün

Koronavirüs tedbirleri kapsamında esnek çalışma uygulanıyordu

28 Nisan 2020 11:39

Yalova Valiliği tarafından ildeki kurum ve kuruluşlara gönderilen resmî yazı ile yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan esnek çalışma dönemi resmen bittiği duyuruldu. Hamile, engelli, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan memurlar hariç tüm memurlar yeniden görev başı yaptı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi: 

“İlgi sayılı yazımız ile corona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında asgari düzeyde personel ile dönüşümlü çalışma sistemine geçildiği, ancak duyulan lüzum üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin tam zamanlı olarak göreve gelmeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastalardan durumunu raporlayanlar ile hamile ve engelli personel muaf tutulacaktır. Bununla birlikte Ramazan ayı münasebetiyle bayan personel saat 16.00’dan sonra idari izinli sayılabilecektir.” (İHA)

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