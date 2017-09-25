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Yalova Üniversitesi'ne atanan Rektör Vekili Prof. Dr. Alkan görevine başladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 21 Eylül itibariyle Yalova Üniversitesi’ne Rektör Vekili olarak atanan Prof

25 Eylül 2017 20:35

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından 21 Eylül itibariyle Yalova Üniversitesi’ne Rektör Vekili olarak atanan Prof. Dr. Güler Bilen Alkan, görevine başladı.
Yalova Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak atanması nedeniyle rektör vekili olan Prof. Dr. Cengiz Tomar, konuşmasında, “Şahsen ben de kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburgh Üniversitesi’nde okudum. Orada hoca olamadım” demişti. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de, “Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarotti’yi konservatuvara almadık biz, sesi yetersiz diye. Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum? Sen niye bozuyorsun?” diye konuşmuştu. Açılıştan 3 gün sonra ise rektör vekili Tomar, değiştirilerek yerine YÖK tarafından İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Bilen Alkan atandı.
Bugün itibariyle de Yalova Üniversitesi’ne gelerek görevine başlayan Prof. Dr. Güler Bilen Alkan, yaptığı açıklamada, Yalova Üniversitesi’ne Rektör Vekili olarak atanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendilerine tevdi edilen bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içinde olacağını belirtti.

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