Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) 19 üniversitenin rektörlüğü için başvuran adayların isim listesini açıkladı. Yalova Üniversitesi'ndeki rektörlük yarışında karı koca rakip oldu. En çok başvuru İzmir Demokrasi, en az ise Hakkari üniversitelerine yapıldı. 19 üniversitenin toplam rektör adayı sayısı ise 358 oldu.

YHürriyet'in haberine göre, aralarında Yalova, İzmir Demokrasi ve Kırlareli üniversitelerinin de bulunduğu 19 yükseköğretim kurumunun rektörlüğü için başvuranların isim listesini açıkladı. Buna göre en çok başvuru, 43 aday ile İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne, en az ise 8 adayla Hakkari Üniversitesi rektörlüğüne yapıldı.

40 akademisyenin başvurduğu Yalova Üniversitesi rektörlük adayları arasında bir karı koca da bulunuyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. İslam Kaklıkkaya ve Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya Yalova Üniversitesi rekörlüğüne aday oldular.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne 12 rektör adayı başvururken, Ardahan’a 13, Artvin Çoruh’a 15, Bartın’a 18, Batman’a 10, Bitlis Eren’e 9, Çankırı Karatekin’e 30, Gümüşhane’ye 15, Hakkari’ye 8, Iğdır’a 22, İzmir Bakırçay’a 28, İzmir Demokrasi’ye 43, Karamanoğlu Mehmetbey’e 19, Kırklareli’ne 20, Kilis 7 Aralık’a 8, Nevşehir Hacı Bektaş Veli’ye 26, Osmaniye Korkut Ata’ya 18, Siirt’e 4, Yalova’ya 40 aday rektörlük için başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili YÖK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, geçtiğimiz günlerde rektör ataması yapılacak üniversiteleri gruplar halinde ziyaret etti. Bu üniversitelerin öğretim üyelerinin yanı sıra araştırma görevlileri, idari personeli ve öğrencileri ile de ayrı ayrı görüştüler. Üyelerimiz bu ziyaretlerinde ayrıca o ilin valisi, sanayi ve ticaret odası başkanları, kalkınma ajansı temsilcileri ile de görüşmüş, neticesinde bu temaslarını bir rapor haline getirerek kurulumuza sundular. Bu süreç, adaylar ile görüşme maksadı taşımıyor. Rektör ataması yapılacak üniversitelerin tüm bileşenlerinden alınan görüşleri içeren bu rapor neticesinde üniversitenin ihtiyaçlarına uygun bir rektör profili ortaya çıkarıldı. Bu profile göre başvuru yapan adaylar arasından bir seçim yapılacak. Süreç sağlıklı bir şekilde yürütülüyor.”