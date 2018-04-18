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Yalova Üniversitesi'nde ihaleye fesat iddiası: 9 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi’nin düzenlediği 4 ihaleye 'fesat karıştırıldığı' iddiasıyla 6’sı kamu görevlisi, toplam 9 kişi gözaltına alındı

18 Nisan 2018 15:28

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi’nin düzenlediği 4 ihaleye \'fesat karıştırıldığı\' iddiasıyla 6’sı kamu görevlisi, toplam 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalova Üniversitesi’nde 4 ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, 6’sı kamu görevlisi, 9 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, yazılı bir açıklamada bulundu. Özgür, açıklamasında şunları kaydetti:
\"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan 2 adet hizmet alımı ve 2 adet mal alımı ihalelerine fesat karıştırılması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şahıslar halen gözaltında bulunmaktadır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Gelişmelerde ayrıca bilgi verilecektir.\"

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