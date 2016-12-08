T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yalova sahilinde metrelerce çekilen deniz, deprem habercisi mi?

Denizin çekildiği alana giden vatandaşlar olası bir depremden korkuyor

08 Aralık 2016 21:22

Yalova sahilinde denizin yaklaşık 10 metre çekildi. Çekilmenin etkisi ile kayalıklardaki yosunlar ortaya çıktı. Safran Deresi’nin denize dökültüğü yerde bazı kayıkların karaya oturduğu görüldü. Olası bir depremden korkan vatandaşlar, denizin çekildiği alana giderek inceledi.

Konuyla ilgili DHA muhabirinin sorularını telefon ile yanıtlayan Jeoloji Mühendisi Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu yaşanan bu çekilmenin "depremin habercisi" olarak görülmemesini istedi.

Gündoğdu, “Denizin çekilmesi rüzgarın değişiminde ve atmosferik koşullarda da olabilir. Bu çekilmenin sadece Yalova'da değil, Marmara kıyı boyunda var olup olmadığı araştırılmalı. Yaşanan bu gelişmeye, 'depremin habercisi' demek için yeterli değil” dedi.

ETİKETLER

YalovadepremmetrelerceçekildijeolojiOğuz Gündoğdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24