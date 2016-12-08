Yalova sahilinde metrelerce çekilen deniz, deprem habercisi mi?

Yalova sahilinde denizin yaklaşık 10 metre çekildi. Çekilmenin etkisi ile kayalıklardaki yosunlar ortaya çıktı. Safran Deresi’nin denize dökültüğü yerde bazı kayıkların karaya oturduğu görüldü. Olası bir depremden korkan vatandaşlar, denizin çekildiği alana giderek inceledi.

Konuyla ilgili DHA muhabirinin sorularını telefon ile yanıtlayan Jeoloji Mühendisi Yrd.Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu yaşanan bu çekilmenin "depremin habercisi" olarak görülmemesini istedi.

Gündoğdu, “Denizin çekilmesi rüzgarın değişiminde ve atmosferik koşullarda da olabilir. Bu çekilmenin sadece Yalova'da değil, Marmara kıyı boyunda var olup olmadığı araştırılmalı. Yaşanan bu gelişmeye, 'depremin habercisi' demek için yeterli değil” dedi.