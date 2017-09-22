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Yalova Rektör Vekilliği, o konuşmalardan 3 gün sonra değiştirildi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi’nin Rektör Vekilliği görevine İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof

22 Eylül 2017 22:18

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Üniversitesi’nin Rektör Vekilliği görevine İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Bilen Alkan atandı. Rektör Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmasının ardından Rektör Vekilliği görevini yürüten Prof. Dr. Cengiz Tomar, Yeni Akademik Yıl açılışında, \"Şahsen ben kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburgh Üniversitesi’nde okudum. Orada hoca olamadım\" demiş, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de \"Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarotti’yi konservatuara almadık biz, sesi yetersiz diye. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum?\" diye konuşmuştu.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Diyanet İşleri Başkanı olarak atanması nedeniyle Rektör Vekilliği görevi Prof. Dr. Cengiz Tomar’a verilmişti. 18 Eylül Pazartesi günü yapılan Yeni Akademik Yıl açılış töreninde konuşan Prof. Dr. Tomar, \"Şahsen ben de kendimi çok layık görmüyorum bu işe. Ben Edinburg Üniversitesi’nde okudum. Orada hoca olamadım. Türkiye’mizin seçkin kurumları Boğaziçi’nde, ODTÜ’de, buralarda da hoca olamadım. Belki epey eksik yanım var. Yani Yalova Üniversitesi’nde gelmeyi çok hak etmiyorum belki de ama olsun. Gene de samimiyetle elimden geleni yapacağım” demişti.
Bunun üzerine kürsüye çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Prof. Dr. Tomar\'a seslenerek, \"Hocam üzülmeyin, iyi üniversitelerde hoca olamamışsınız. Bu ülkede Pavarotti’yi konservatuara almadık biz, sesi yetersiz diye. Hiç canınızı sıkmayın. Bak ben de genel başkan olamadım. Ben moralimi bozuyor muyum? Sen niye bozuyorsun?” diye konuşmuştu.
YENİ REKTÖR VEKİLİ ALKAN OLDU
Yalova Üniversitesi’ndeki bu konuşmaların ardından 3 gün sonra, dün, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Yalova Üniversitesi Rektör Vekilliğine yeni bir isim atandığı öğrenildi. Üniversiteye İskenderun Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Bilen Alkan’ın Rektör Vekili olarak atandığı üniversite yönetimine bildirildi.
Rektör vekilliğinde değişikliğe gidilmesinde akademik yıl açılışında yapılan konuşmaların etkili olup olmadığını akıllara getirdi.
Öte yandan Yalova Üniversitesi’ne atanan Prof. Dr. Güler Bilen Alkan’ın, 2011-2014 yılları arasında AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcılığı yaptığı, 2015 milletvekili seçimlerinde de AK Parti’den İstanbul 3 Bölge Milletvekili Aday Adayı olduğu öğrenildi.
YÖK YENİ REKTÖR ARAYIŞLARINDA
Diğer yandan YÖK tarafından yapılan duyuruda ise Yalova Üniversitesi için yeni rektörlük başvurularının başladığı ilan edildi. Yapılan duyuruda rektörlük için başvuruların 21 Eylül itibariyle başladığı ve 3 Ekim 2017 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

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