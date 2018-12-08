Yalova merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA merkezli 7 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1\'i, tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım günü operasyon düzenledi. Yalova\'nın yanı sıra Adana, Bingöl, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Şanlıurfa\'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1\'i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.