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Yalova merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Yalova merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı

30 Kasım 2018 22:06

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Yalova merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Yalova başta olmak üzere Adana, Bingöl, Bursa, Elazığ, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde sabah saat 07.00\'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, 1 kişinin ise firari olduğu ve aramasının devam ettiği öğrenildi.

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