'Yalova, Köşk seçiminin ikinci tur provası'

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer, Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla Yalova’da iptal edilen belediye başkanlığı seçimlerinin tekrarının 1 Haziran'da yapılacak olmasından dolayı "Hem zamanlaması hem de siyasi dengeler bakımından, ağustosta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir mini provasına dönüşecek gibi gözüküyor" dedi.

"Yalova’da yenilenecek seçimler, bir bakıma Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gibi bir tablo çıkarıyor karşımıza" diyen Çakırözer, "Küçük partilerin seçmenleri, 'ilk turun' sonuçları ışığında kendi partileri yerine, iki güçlü aday (bu seçimde AKP ve CHP) arasında tercih yoluna gidecektir" ifadesini kullandı.

Utku Çakırözer'in Cumhuriyet gazetesinde "Köşk Yarışının Mini Provası: Yalova" başlığıyla yayımlanan (24 Nisan 2014) yazısı şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla Yalova’da belediye başkanlığı seçimleri iptal edildi. Seçim, 1 Haziran’da yenilenecek. Yalova’da yapılacak yeni seçim, hem zamanlaması hem de siyasi dengeler bakımından, ağustosta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir mini provasına dönüşecek gibi gözüküyor.

İki turlu seçime döndü

YSK tarafından iptal edilen sonuçlara göre Yalova’da iktidar partisi AKP’nin adayının aldığı oy oranı yüzde 43. Muhalefet partilerinin oy oranları ise sırasıyla CHP yüzde 43; MHP yüzde 5.3; HDP yüzde 3.5; SP yüzde 2 ve BBP yüzde 1.5.

Yalova’da yenilenecek seçimler, bir bakıma Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gibi bir tablo çıkarıyor karşımıza. Küçük partilerin seçmenleri, “ilk turun” sonuçları ışığında kendi partileri yerine, iki güçlü aday (bu seçimde AKP ve CHP) arasında tercih yoluna gidecektir. Kimin kazanacağında, iki güçlü adayın seçmenlerinden ziyade, daha az oy alan partilerin seçmenleri belirleyici olacak.

Dün görüştüğümüz CHP ve MHP yetkilileri de Yalova seçimlerinin Köşk yarışının bir provasına dönüşeceğinin bilincinde. Tabii ki, ulusal çapta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP’nin adayı bu kadar düşük, CHP’nin adayı da bu kadar yüksek oy almayacaktır. Ancak iki partinin toplam oylarının, Yalova’da olduğu gibi AKP’ye yetişme ve hatta geçme potansiyeli olduğu da bilinen bir gerçek.

İnce: Haksızlığı gören bize verir

Acaba MHP, BDP, BBP ve SP Yalova’da AKP karşısında CHP adayını destekler mi?

CHP ve MHP yöneticileri, resmi bir ittifak olasılığını mümkün görmüyor. Ancak seçmenin sandık başında doğal bir “ittifak” kurabileceğini vurguluyorlar. Buna BBP’nin de katılma olasılığı çok yüksek.

İptal kararının ardından Yalova’ya giden CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, seçimlere kadar orada “kamp kuracak”. İki günde iki miting yapmış bile. Dünkü görüşmemizde o da bakışını şöyle aktardı:

“Evet sanki ‘ikinci tur’ gibi yaşanacak bu seçim. Biz tüm partilerin seçmeninin oylarına talibiz. Eminim hükümet tüm gücüyle bu seçime yüklenecek. Başbakanı, bakanları Yalova sokaklarında sıkça göreceğiz. Ancak ne yapalarsa yapsınlar, insanlık onuru parayı ve siyasi gücü yenecektir. Bize oy vermeyen Yalovalılar bile yapılan haksızlığın, mağduriyetimizin farkında. Bu sefer bize oy verecekler. Geçmişte de Yalova’da İbrahim Uzun, Bilecik’te Yaşar Tüzün yenilenen seçimlerde rakiplerine fark attılar. Bu kez de aynısı yaşanacaktır.”

Demirtaş: Belediyelerde anadil sınıfı açacağız

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın BDP-HDP birleşmesi konusunda birkaç haftadır sessiz kalması dikkatimizi çekmişti. Önceki gün grup toplantısından sonra gündemdeki konuları görüşme fırsatı bulduk. Gündeme ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

√ HDP çatısı altında buluşmaya karşı değilim. Tersine en çok ben savundum. Arkadaşlarımı ben ikna etim. BDP algısı kötü değil, ama Türkiye’nin tüm ezilen kesimlerini birleştirmeye yetmiyor. HDP ile muhalefet boşluğunu dolduracağız. Sadece sola hitap etmeyecek. Tüm bölgelerde herkese erişmek istiyoruz.

√ Bundan sonra BDP seçimlere girmeyecek. Anadilde eğitim, sağlık gibi konularda yerel sorunlar için projeler üreten bir kadro merkezi haline gelecek.

√ Demokratik özerklik kararımızı uygulamaya sokuyoruz. Hükümet adım atmazsa biz BM ve Avrupa’nın evrensel insan hakları belgelerinde ne yazıyorsa uygulamaya koyacağız. Anadil kitapları bastıracağız. Ardından belediyelerde anadil eğitimi verilecek etüt merkezleri açacağız. Devlet okulunda Türkçe okuyan çocuk, etüt merkezinde de aynı dersleri kendi anadilinde okuyacak.

√Bunları yapmak için kaynak aktarılması gerekli. Gültan Kışanak’ın “Diyarbakır’da çıkan petrolden pay” talebine katılıyorum. Çok doğru bir şey. Tüm belediyelere bu hak tanınmalı. Antalya da “turizmden pay istiyorum” dese kıyamet mi kopar?

√ Cumhurbaşkanı adayı profilimiz belli. Özgürlükçü, hükümete boyun eğmeyen, lafta değil özde tüm farklı kimlik ve inançları koruyabilecek cesarete sahip bir insan. Keşke bir de kadın olsa. Çok iyi olur. Aynı profilde bir ismi başka partiler çıkarırsa ona da hayır demeyiz.

√ Seçim sonuçları Erdoğan’a güven kazandırmış. Hırsızlıkla, yolsuzlukla suçlanan kendisi değilmiş gibi hareket ediyor. Ama cilası seçim kampanyasında dökülecek. Şahsi görüşüm şu: Erdoğan’ın kucaklayıcı bir cumhurbaşkanı olacağına inanmıyorum.

√ MİT Kanunu’na karşıyız. Bu haliyle herkes tedirgin. Bizim derdimiz PKK ile görüşme yapanların kurtarılması değil. Bunun kanuna bağlanması lazım.