Yalova Emniyeti'nden gençler için 'Survivor Park'

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA Emniyeti Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından ‘Birlikte Başarıyoruz’ projesi kapsamında Çiftlikköy ilçesine kurulan ‘Survivor Park’ hizmete açıldı. Survivor isimli yarışmadan esinlenilerek hayata geçirilen oyun parkuru, gençlerin fiziksel ve bedensel gelişimlerine katkı sunacak.

Çiftlikköy ilçesinde mülkiyeti İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait olan 4 bin 500 metrekare alana yapılan, gençlerin gelişimine katkı sunacak oyun parkuru hizmete açıldı. ‘Survivor Park’ ismi verilen oyun parkurunun açılışını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Ak Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz Karabulut, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile protokol üyeleri yaptı.

Törende konuşan Toplum Destekli Şube Müdürü Sevda Veli, “Açık havada gençlerimizin mevcut enerjilerini olumlu yönde harcayabilmelerini sağlamak, birlikte başarabilme duygularını güçlendirmek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak projemizin amacı ve önceliklerindendir. Gençlerimizin bu oyunlarla aynı zamanda takım çalışması eğitimi, takım içindeki rol dağılımı, liderlik, yardımlaşma, zaman yönetimi, iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli oyun etaplarıyla davranışlar kazandırılması hedeflenmektedir. Yalova Emniyet Müdürlüğü olarak önleyici hizmet faaliyetlerimizi 2018 yılı içerisinde de kurumlarımızın paydaşlığında genç ve çocuklarımızın ilgi alanlarına göre proje yapmaya ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, parkurun yapımında emeği geçen Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar’a teşekkür plaketi takdim etti. Protokol mensupları oyun parkurunu yakından inceleyerek çeşitli oyunları denedi. Açılışın ardından Yalova Üniversitesi öğrencileri parkurda kıyasıya mücadele sergiledi.

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