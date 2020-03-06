CHP'li Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı; Yalova Belediye Başkan Vekilliği'ne AKP'li Mustafa Tutuk seçildi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne AKP'li meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi.

Ne olmuştu?

Yalova Belediyesi'nde, muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından soruşturma genişletilmişti. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi, firma çalışanı Orhan Gedik, belediyeye usulsüz ödeme yaptıkları tespit edilen Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz, Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar tutuklanmıştı. Güleç'in şoförü B.E. ile muhasebe çalışanı S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Önceki gün hâkim karşısına çıkarılan 5 kişiden 3'ü tutuklanırken 2 kişi adlı kontrolle serbest bırakılmış; soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye çıkmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından hakkında 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından soruşturma başlatılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'ncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştı.