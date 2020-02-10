Yalova Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu

Yalova Belediyesi'nin muhasebe biriminde çalışan, evli ve 2 çocuk babası R.E., iddiaya göre belediyenin kasasından yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, kaçtı.

Belediyenin banka hesaplarını inceleyen yetkililer, R.E.'nin paravan bir şirkete belli aralıklarla para aktardığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, olayla ilgili emniyet ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda Denizli'de bir otele yerleşme hazırlığında olan R.E., yakalanıp, gözaltına alındı. R.E., Denizli'den Yalova'ya getirildi.

Belediye başkan yardımcısı gözaltına alındı

Savcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı.

Yapılan incelemeler neticesinde R.E.'nin zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı H.G., H.G.'nin şoförü B.E. ile H.G.'nin sekreteri B.T. ve para aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit B.B., polis ekipleri tarafından Yalova Belediyesi'nde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

R.E.'nin belediyeden çaldığı paralarla 1 milyon TL değerinde villa aldığı öğrenilmişti. (DHA)