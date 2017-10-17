Yalova Belediye Başkanı Salman: Bonzai belasıyla boğuşuyoruz

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Yeşilay Derneği’nin düzenlediği ‘Uyuşturucuyla Mücadele’ toplantısına katıldı. Başkan Salman, \"Bonzai denen illet ilkokul seviyesine kadar indi, ulaşılması kolay hale geldi. Bir belayla boğuşuyoruz ve bunu elbirliği ile yok etmek zorundayız” dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele konulu toplantı, Uygulama Oteli’nde yapıldı. Toplantıya Başkan Salman’ın yanı sıra Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Güler Alkan ve amatör spor kulüp başkanları ile yöneticileri katıldı. Yalova’ya karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Salman, şöyle dedi:

\"Bu kente ve bu kentin insanlarına karşı yükümlülüklerimiz var. Bunu hayata geçirme bunu insanların lehine döndürme adına toplandık. Tabii Yeşilay Derneği’nde şu var. Kötü alışkanlıkların önüne geçme ve mümkünse kökünü kazımak. Uyuşturucu sorununun önüne geçmek yine bizlere düşen bir sorumluluktur. Uyuşturucu öyle bir hale geldi ki eskiden çok pahalıydı ve ulaşılması zordu. Sigara alkol kolaydı ama uyuşturucuya ulaşılması neredeyse imkânsızdı. Ama şimdi gelin görün ki, bonzai denen illet ilkokul seviyesine kadar inmiş, ulaşılması kolay hale gelmiştir. Bir belayla boğuşuyoruz ve bunu elbirliği ile yok etmek zorundayız.”

\'ROMAN VATANDAŞLARIMIZ DA UYUŞTURUCUDAN RAHATSIZ\'

Yalova’da bunun belli bir noktadan çıktığını belirten Başkan Salman, “Yalova’da bu uyuşturucu illeti belli bir lokasyondan çıkıyor. Bu yeri hepimiz biliyoruz. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı bölgedir. Ama şunu da belirtmek isterim, Roman vatandaşlarımızın yüzde 90’ının buna karşı olduğunu ve tepkili olduklarını o mahallenin çocuğu olarak biliyorum” dedi.

Yeşilay Derneği Yalova Şubesi Başkanı Ali Faik Aydın ise, “Göreve geldiğimizden beri idari binamızın, merkezimizin, teşrifatlarından, yapımından ve programlarından bu güne kadar verdiği desteğinin yanında bir ağabey olan Belediye Başkanımız Vefa Salman’a teşekkür ederim. 1,5 yıldan bugüne kadar görev yaptığımız süre içerisinde farklı siyasi görüşlerde olsak bile konu Yalova olunca aynı masada aynı mekânda oturuyoruz ve sorunları beraber çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



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