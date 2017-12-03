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Yalova Belediye Başkanı Salman: 17 Ağustos depreminden yeterince ders almadık

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- DEPREMİN önceden tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapan ve kurduğu istasyonlar vasıtasıyla sismik veriler toplayan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday ve deprem uzmanı Y

03 Aralık 2017 14:52

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- DEPREMİN önceden tespit edilebilmesi amacıyla çalışmalar yapan ve kurduğu istasyonlar vasıtasıyla sismik veriler toplayan Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Agalday ve deprem uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Yalova’da da istasyon kurulması adına çalışma yapılması kararı alındı.
Yalova Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güler Alkan\'ın da hazır bulunduğu görüşmede. Marmara Bölgesi’nde birçok noktada istasyon kurduklarını belirten DOHAD Başkanı Agalday, şöyle dedi:
\"Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz sistemleri belediyeler ile işbirliği yaparak uygun alanlara yerleştiriyor ve birçok parametrede ölçüm yaparak elde edilen verilerle depremin önceden bilinebilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Şuan için Yalova genelinde sadece Çınarcık’ta bir istasyonumuz mevcut. Bu istasyonların sayısını artırarak olası bir depremde yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemeyi hedefliyoruz.\"
Marmara Depremi\'nin her anını yaşamış biri olarak bu konuda oldukça hassas olduğunu belirten Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, şöyle dedi:
\"Geride bıraktığımız 18 yıla rağmen yaşadığımız depremden yeterince ders almadığımıza ve yeterince yeni bir depreme hazırlıklı olmadığımıza inanıyorum. Bu nedenle bu konuda yapılacak olan her çalışmanın destekçisiyim. Anlatmış olduğunuz sistemin hayata geçirilmesi için ön çalışmalarımızı ivedilikle tamamlayarak bir an evvel yapımını sağlamamız gerektiği inancındayım. Bu konuda üzerime düşen görev ne ise bunu yapacağım.\"

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