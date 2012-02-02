-Yalon: İran güçleri hedef alınabilir HERZLİYA (A.A) - 02.02.2012 - İsrail Başbakan Yardımcısı Moşe Yalon, İran'ın nükleer silahlarının bulunduğu bölgeleri koruyan İran güçlerinin hedef alınabileceğini söyledi. İsrail'in Herzliya kentinde bugün düzenlenen bir akademik konferansta yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer silahlarının bulunduğundan şüphelenilen bölgelerdeki yeraltı sığınaklarının yeterli koruma sağlamadığını belirten Yalon, bu bölgelerin muhtemel askeri saldırılara karşı dayanıksız olduğunu öne sürdü. Konuşmasında sözkonusu bölgeleri koruyan İran askerlerinin hedef alınabileceğini belirten Yalon, ''sonuçta'' İran'daki tüm askeri üslere yönelik saldırı düzenlemenin mümkün olduğunu kaydetti. Yalon ayrıca İran'ın 10 bin kilometre menzile sahip ABD'yi vurabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığı iddiasında da bulundu, ancak konu hakkında daha ayrıntılı bilgi vermedi. Gözlemciler Yalon'un açıklamalarının, ABD Savunma Bakanı Leon Panetta'nın, ABD'nin elindeki yeraltı sığınaklarını yok etmede kullanılan hedefin bulunduğu yere delerek girdikten sonra patlayan ''bunker buster'' tipi bombaların, İran'ın savunmasını aşacak kadar güçlü olmadığı yönünde yaptığı son açıklamalarının hemen ardından geldiğine dikkati çekiyor.