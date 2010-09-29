'Yalnızca iki CD'ye el konulması manidar'

T24 - Kafes Eylem Planı sanığı Levent Bektaş’ın evinden ve işyerinden alınan CD’ler ABD’de incelendi. Rapora göre; CD’lerde fotoğraftan başka bir şey yok, bilgiler tutarsız ve abes, yalnızca iki CD’ye el konulması, bunlardan yalnızca birinin incelenmesi ise manidar; delilleri hazırlayanlar nereye yerleştireceklerini de şaşırmış...



“Kafes Eylem Planı” ve “Amirallere suikast” davası sanıklarından Levent Bektaş’ın ev ve işyerinde yapılan aramalarda ele geçirilen CD ve DVD’de bulunduğu öne sürülen kanıtların “düzmece” olduğu, CD ve DVD’lerde gerçekte sadece “özel fotoğraflar” bulunduğu iddia edildi. Bu iddia, uzun bir süredir mahkemede delil olarak saklanan CD ve DVD’nin, Bektaş’ın avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz tarafından ABD’de konusunda uzman bir özel kuruluşta yaptırılan adli tetkikin ardından düzenlenen rapora yansıdı.



Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından adli incelemesi yapılan ve içindeki gizli yazılım programlarında başta “Kafes Eylem Planı”nın şifrelendiği dosyalar olmak üzere çok sayıda gizli belgenin bulunduğu iddia edilen ve bu delilerle polisin operasyon başlatıp çok sayıda kişiyi tutukladığı davanın CD’lerinde özel fotoğraflardan başka bir şey bulunmadığı ifade edildi. ABD’de konusunda uzman beş kişilik emniyet kökenli bilişim suçları uzmanı araştırma ekibinin on gün sonunda hazırladığı bin sayfalık incelemeyi hazırlayan bilişim suçları uzmanı Yalkın Demirkaya’nın raporunda önemli ayrıntılar özetle şöyle:

Delilleri reporu hazırlayanlar üretmiş



Hem bulguların geçerliliğini denetlemek hem de adli bilişim yazılımında olabilecek bir bozukluk nedeniyle herhangi bir bilgi ve bulgunun atlanmadığından emin olmak amacıyla her iki kanıtın (CD1 ve DVD3) içeriğini, adli bilişim alanındaki en üstün üç adli bilişim yazılımı ile ayrı ayrı incelemiş bulunmaktayım. Kullanılan adli bilişim yazılımları şunlardır: Encase version 6.17, Forensic Tool Kit (FTK) Version 3.0.1.2052 and X-Ways Forensic Version 15.6. CD1 ve DVD3 üzerinde yaptığım adli bilişim incelemeleri aynı bulgularla sonuçlanmıştır. Kullanılan üç farklı yazılım da birbirine eşdeğer bulgular vermiştir. CD1’in içinde “Data Stash” adli bir program ve DVD3 içinde Okul (2004 DVD) Rip.mp4 isimli bir video kesinlikle mevcut değildir. Bu sebeple, bilirkişi olarak adlandırılan kişiler tarafından mahkemeye sunulan kanıtların, büyük ihtimalle raporu hazırlayanlarca üretildiği sonucuna varmaktayız.

Kes-Yapıştır rapor



Yaptığımız analizin, CD1 ve DVD3’nin içinde, bilirkişilerce bulunduğu iddia edilen öğeleri (hatta bunlarla uzaktan yakından alakalı olabilecek herhangi bir öğeyi) taşımadığını kesinlikle ortaya koyması üzerine, söz konusu bilirkişilerin sahte delil mi ürettiği, yoksa kendilerine inceleme için sahte birer CD ve DVD’nin mi verildiği konusunu değerlendirmeye çalıştık. Bilirkişi raporlarının analizi ve raporlardaki tüm tutarsızlıkların belgelenmesi çok uzun süre ve yüzlerce sayfa alabilir. Sonuç olarak, üç bilirkişi raporu üzerinde süratlice yapılan bu inceleme, eksiksiz bulgular taşıma amacını gütmemektedir. Bulduğum yüksek sayıdaki tutarsızlıkların detayına girmek bu raporu gereğinden fazla uzatacağı için, sadece çok önemli ve abes tutarsızlıkları göstermeyi uygun buldum. Üç raporun da yanlış, kusurlu ve eksik olduğunu, çelişkiler içerdiğini ve görevin kasıtlı olarak kötüye kullanıldığına dair belirtiler taşıdıklarını belirtebilirim. Bu kişilerin oluşturduğu rapor, adı belli olmayan kimi yazılımlardan kimi bölümlerden yapılan kes/yapıştır işleminden başka bir şey değildir. Uluslararası standartlarda değerlendirildiği takdirde, bu rapordaki beyanlar ancak gülünçtür. Bu kadar önem haiz eden bir soruşturma için bu kişilerin kimler tarafından ve neden seçildikleri merak konusu olmalıdır. Türk emniyet teşkilatında burada yapılan işe göre çok daha iyi ve çok daha ciddi bir iş yapabilecek adli bilişim uzmanları mevcuttur.

Nereye koyacaklarını da şaşırmışlar



Anlaşıldığı üzere söz konusu kanıtın nereye yerleştirileceği konusunda da bir karışıklık yaşanmıştır. Bektaş’ın evinde sadece iki CD/DVD’ye el konulduğu için bu çok anlamlıdır. ‘Data Stash’ içeren bir CD ile video dosya içeren bir DVD. Ancak, belli ki bir koordinasyon eksikliği sonucunda raporlarda suç unsurunun işyerinde el konulan CD/DVD’de çıktığı belirtmiştir. Bu, aynı zamanda bilirkişi olarak adlandırılan bu kişilerin Bektaş’ın işyerinde el konulan ikinci DVD’yi neden incelemediklerini de açıklamaktadır. İlginç olan şudur ki, bilirkişi olarak adlandırılan bu kişiler Bektaş’ın evinden çıkan CD/DVD’leri incelememişlerdir bile. Neden böyle bir incelemeye gerek duymadıkları merak konusudur.



