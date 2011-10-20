-Yalnızca çocuklar ve kadınlar izleyecek İSTANBUL (A.A) - 20.10.2011 - Geçen sezondan kalan seyircisiz oynama cezası bulunan Galatasaray Medical Park'ın, Beko Basketbol Ligi'nin ikinci haftasında Banvit ile 22 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de yapacağı karşılaşmayı, 14 yaşından küçük çocuklar ile onlara refakat eden kadınlar izleyebilecek. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) seyircisiz oynama cezalarına ilişkin aldığı kararın ilk uygulaması, Galatasaray Medical Park-Banvit karşılaşmasında gerçekleştirilecek. Uygulama ile maçın yapılacağı Abdi İpekçi Spor Salonu'na, 14 yaşından küçük çocuklar ile onlara refakat eden kadınların girmesine izin verilecek. Maçı her çocuk için kendilerine refakat eden yalnızca 1 kadın izleyebilecek. Abdi İpekçi Spor Salonu gişelerinden ücretsiz olarak dağıtılacak biletler, kimlik kontrolü ile verilecek. Ayrıca, TBF'ye yazılı olarak başvuran, yıldız ve daha küçük kategorilerdeki basketbol altyapı takımları oyuncuları da bir antrenörleri nezaretinde maçı izleyebilecek.