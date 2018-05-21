Yalnızca 15 dakika yağdı, Ankara'yı sel aldı; elektrik teknisyeni çocuk ve kadınları sırtında taşıyarak kurtardı

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağışta zor durumda kalan yurttaşları kurtaran kişinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Elektrik Teknisyeni İlbey Kubilay Arslan olduğu ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışan İlbey Kubilay Arslan, Akay Alt Geçidi'nde oluşan sel sonrası bölgede herhangi bir elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmek için olay yerine geldi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına da kayıtsız kalamayan Arslan, mahsur kalan çocuk ve kadınları araçlarının içerisinden tek tek çıkarttı. Ardından omuzuna aldığı çocuk ve kadınları tek tek kurtarması dikkat çekti.

Bu arada yine alt geçitteki araçların birinde 9 aylık bebeğiyle mahsur kalan kadını tek başına kurtaran itfaiye personeli Nevzat Kaleli de güne damgasını vurdu.

Halk, 14 yılı AKP iktidarı döneminde olmak üzere 23 yıl kenti yöneten eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e sosyal medyadan tepki gösterdi. 5 Mayıs'taki selin ardından, "Bu 500 yılda bir görülebilecek bir afet" diyen yeni başkan Mustafa Tuna da tepkilerin hedefi oldu.