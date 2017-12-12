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Yalnız yaşayan kadın, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'da yalnız yaşayan Yüksel Şen (54), ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, yaşamını yitirdi

12 Aralık 2017 19:01

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'da yalnız yaşayan Yüksel Şen (54), ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, yaşamını yitirdi. 
Olay, öğle saatlerinde, Doğualagözlü Mahallesi 93718 numaralı sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. Mersin\'den dün gelen Yüksen Şen, gece ısınmak için kömür sobasını yakıp, uyudu. Sabah saatlerinde Şen\'in evine gelen komşuları, evin bacasından duman tüttüğünü görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı güçlükle açarak, eve girdi. Yüksel Şen, kanepenin üzerinde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibi, Şen\'in karbonmonoksitten zehirlenerek, öldüğünü belirledi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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