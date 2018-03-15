Yalnız yaşayan engelli kadının prefabrik evi yandı

Mustafa ÜSTÜBİ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Ferizli ilçesinde, zihinsel engelli Canan Akgün\'ün yaşadığı prefabrik evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev hasar gördü.

Akşam saatlerinde, Kemalpaşa Mahallesi 109 Sokak\'ta zihinsel engelli Canan Akgün\'ün yaşadığı prefabrik evde sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Canan Akgün\'ün dışarıda bulunduğu sırada çıkan yangında evden yükselen dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yangında prefabrik ev hasar gördü. Bir kadın, komşusu olan Canan Akgün\'ün yangında binada mahsur kaldığını düşünerek fenalaşınca, 112 Acil ekibi tarafından Ferizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI